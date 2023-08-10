Принц Гарри сообщил, что его жена Маркл умеет разговаривать с морскими котиками

Принц Гарри рассказал удивительную историю о том, как во время отпуска на территории Шотландии его супруга Меган Маркл на берегу моря исполнила волшебную композицию и к ней приплыла куча морских котиков.
После этого случая муж стал звать ее волшебницей.
Стоит отметить, что Гарри попытался на следующий день последовать примеру супруги. Он сел на берегу и стал петь.
Морские животные на его призыв не отреагировали никак.
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