Пашутин сообщил, почему его пенсия равна почти 100 000 рублей

Александр Пашутин не стал скрывать, что по меркам артистов получает более, чем солидную пенсию.

Большой размер пособия актер объяснил в рамках интервью изданию aif.ru.

Звезда экрана уточнил, что ежемесячно получает 95 000 российских рублей.

Хорошие доплаты московские артисты получают за звание народных и заслуженных, в их числе и Александр Сергеевич.

Пашутин пояснил, что на размере пенсии отлично сказывается работа в театре, а не в кино.