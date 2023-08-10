Пашутин сообщил, почему его пенсия равна почти 100 000 рублей

Александр Пашутин не стал скрывать, что по меркам артистов получает более, чем солидную пенсию.
Большой размер пособия актер объяснил в рамках интервью изданию aif.ru.
Звезда экрана уточнил, что ежемесячно получает 95 000 российских рублей.
Хорошие доплаты московские артисты получают за звание народных и заслуженных, в их числе и Александр Сергеевич.
Пашутин пояснил, что на размере пенсии отлично сказывается работа в театре, а не в кино.
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