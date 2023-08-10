Психолог Степанова утверждает, что Богомолов женился на Собчак из корыстных побуждений

16:18 2023-08-10

Психолог Вероника Степанова "разобрала по полочкам" брак Ксении Собчак и Константина Богомолова. По мнению специалиста, звездная блондинка действительно любит мужа, чего не скажешь о нем.

Об отношениях Константина Богомолова и Ксении Собчак психолог Вероника Степанова рассказала в рамках собственного Телеграм-канала.

Специалист убеждена, что театральный режиссер женился на журналистке из-за ее связей и возможностей для продвижения по карьерной лестнице.

Степанова убеждена, что Богомолов эгоистичный и себялюбивый, по этой причине жить с властной женщиной ему непросто.

Психолог не уверена, что культурный деятель долго протянет в таких отношениях

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