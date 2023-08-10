48-летняя Шарлиз Терон раскрыла свой секрет молодости и привлекательности

Профессия актрисы вынуждала Шарлиз Терон набирать вес, но уже по окончанию съемок она приходила в норму.

Мировая знаменитость для того, чтобы всегда оставаться в форме, применяет систему дробного питания (5-6 раз в день мелкими порциями), которая избавляет от желания перекусить вредной пищей.

Что касается средств по уходу за кожей, то артистка старается их постоянно менять, чтобы исключить эффект привыкания.

Единственное средство, которое в косметичке звезды экрана находится уже много лет, это SPF-крем, который Шарлиз наносит ежедневно после умывания.

Средство помогает избежать фотостарения и бережет кожу от развития меланомы.

Отметим, что Терон всегда предпочитает макияж, приближенный к естественному, утверждая, что он выглядит гораздо эффектнее "кричащего" при условии идеальной кожи и с акцентом на глаза.