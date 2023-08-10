Знающий цветовод назвал простое дешевое средство, спасающее от пятнистости роз

Бороться с пятнистостями роз сложно, и некрасивые отметины на листьях могут очень сильно испортить внешний вид цветка. Вот что предлагают сделать опытные цветоводы.
На литр теплой воды берем 25 мл 2% спиртовой раствор салициловой кислоты и столовую ложку 10% аммиака.
В эту смесь добавляем 4 литра воды. Потом подсыпаем ложку тертого хозяйственного мыла. Можно взять вместо него жидкое мыло.
Таким средством обрызгиваем розы. За 3-4 обработки можно укрепить иммунитет растений и вылечить их от черной пятнистости роз.
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