Знающий цветовод назвал простое дешевое средство, спасающее от пятнистости роз

Бороться с пятнистостями роз сложно, и некрасивые отметины на листьях могут очень сильно испортить внешний вид цветка. Вот что предлагают сделать опытные цветоводы.

На литр теплой воды берем 25 мл 2% спиртовой раствор салициловой кислоты и столовую ложку 10% аммиака.

В эту смесь добавляем 4 литра воды. Потом подсыпаем ложку тертого хозяйственного мыла. Можно взять вместо него жидкое мыло.

Таким средством обрызгиваем розы. За 3-4 обработки можно укрепить иммунитет растений и вылечить их от черной пятнистости роз.