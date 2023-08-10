Продюсер Лавров утверждает, что Ротару отказалась ехать на фестиваль Вайкуле в Юрмалу из-за нежелания видеть Пугачеву

17:03 2023-08-10

Музыкальный продюсер Сергей Лавров сообщил, что, когда Лайма Вайкуле пригласила Софию Ротару принять участие в своем фестивале "Рандеву" в Юрмале, та деликатно отказалась.

Сергей Лавров утверждает, что с Софией Ротару все хорошо.

Продюсер называет Софию Михайловну самой мудрой из постсоветских звезд, имея в виду Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле, так как она не лезет в политические игры и сохраняет нейтралитет.

Лавров сообщил, что от участия в музыкальном фестивале Вайкуле "Рандеву", который прошел в последних числах июля, Ротару отказалась по причине того, что не хотела сталкиваться с Аллой Борисовной.

Также бывший концертный директор украинской исполнительницы сообщил, что в настоящее время она проживает в Киеве.

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