Асмус похвасталась, что замуж ее зовут ежедневно

Кристина Асмус разместила в личном блоге свой снимок с обручальным кольцом на пальце.

Актриса заявила, что может похвастаться, что в ЗАГС ее зовут каждый день, но речь идет о съемках.

В настоящее время Кристина участвует в кинопроекте, где ее героиня выходит замуж.

Именно по этой причине артистка надевает постоянно кольцо для помолвки, являющееся реквизитом.

Знаменитость отметила, что каждый день ее партнер по съемкам надевает ей кольцо на безымянный палец, заявив, что обожает этот ритуал.