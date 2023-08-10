Рианна родила второго ребенка

Исполнительница Рианна и ее муж, рэпер ASAP Rocky, стали родителями уже во второй раз.
У знаменитостей родилась девочка, о чем информируют зарубежные СМИ.
Информацию подтвердили и в близком окружении пары.
Также сообщается, что мама и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо и отдыхают в своем доме в Лос-Анджелесе.
О том, что беременна, Рианна сообщила, выступая на Супербоуле.
В 2022 году певица родила сына RZA Ательстона Мейерса.
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