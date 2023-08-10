Рианна родила второго ребенка

Исполнительница Рианна и ее муж, рэпер ASAP Rocky, стали родителями уже во второй раз.

У знаменитостей родилась девочка, о чем информируют зарубежные СМИ.

Информацию подтвердили и в близком окружении пары.

Также сообщается, что мама и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо и отдыхают в своем доме в Лос-Анджелесе.

О том, что беременна, Рианна сообщила, выступая на Супербоуле.

В 2022 году певица родила сына RZA Ательстона Мейерса.