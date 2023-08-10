Томаты и перцы дадут огромный урожай: эксперты рассказали о возможностях пшенной подкормки

Этот природный продукт обладает уникальным составом, предоставляющим растениям идеальные питательные условия.

Возможности такой подкормки до сих пор остаются малоизвестными, однако опытные садоводы уже успели оценить ее на практике. Речь идет о простом пшене, которая скрывает в себе богатство полезных веществ, необходимых растениям.

Состав пшеницы обогащен азотистыми соединениями, неотъемлемыми для нормального роста и развития овощей. Особенно важные витамины группы В, способствующие укреплению иммунитета и сопротивляемости растений к болезням, также содержатся в этом зерне.

Пшено богато калием, магнием, кальцием, фосфором и цинком – важными микроэлементами для здоровья растений. Стоит отметить, что подкормка пшеном безопасна: перекормить растения таким удобрением крайне сложно.

Приготовление ценного удобрения не требует много усилий. Необходимо залить килограмм пшенной крупы 5 литрами теплой воды и настоять 5 дней в темном месте. Затем концентрат следует разбавить еще 5 литрами воды и полить растения. Достаточно 1 литра раствора под каждый куст.

Эффективность подкормки проявится на каждом этапе роста. Первая подкормка рекомендуется после пересадки рассады, вторая – в период цветения, третья – во время образования плодов. Результат порадует вас обильным урожаем и здоровыми, крепкими плодами.