Звезда Необитаемого острова Василий Степанов изменился до неузнаваемости

17:53 2023-08-10

Актер Василий Степанов во время съемок картины "Необитаемый остров" Федора Бондарчука был неземным красавцем. Сейчас он набрал вес, перестал осветлять волосы и выглядит как обычный мужчина.

Последние фильмы с участием Василия Степанова вышли в 2017 году ("Несокрушимый" и "Кто следующий, мечтатели?") и он пропал из поля зрения.

Расставание с актрисой Дарьей Егоровой далось ему очень нелегко. Он впал в тяжелую депрессию.

Была информация о том, что он лечился в психиатрической клинике и даже несколько раз падал из окна третьего этажа.

Появлялись сведения и о том, что ему поставили диагноз - шизофрения.

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    Василий проживает в квартире с родителями, а сейчас находится за городом.

    Со съемками он завязал. Сниматься его не зовут, да и сам он потерял интерес к профессии, о чем сообщил брат звезды "Необитаемого острова" Максим.

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