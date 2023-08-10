Звезда Необитаемого острова Василий Степанов изменился до неузнаваемости

Последние фильмы с участием Василия Степанова вышли в 2017 году ("Несокрушимый" и "Кто следующий, мечтатели?") и он пропал из поля зрения.

Расставание с актрисой Дарьей Егоровой далось ему очень нелегко. Он впал в тяжелую депрессию.

Была информация о том, что он лечился в психиатрической клинике и даже несколько раз падал из окна третьего этажа.

Появлялись сведения и о том, что ему поставили диагноз - шизофрения.