Звезда Необитаемого острова Василий Степанов изменился до неузнаваемости

Последние фильмы с участием Василия Степанова вышли в 2017 году ("Несокрушимый" и "Кто следующий, мечтатели?") и он пропал из поля зрения.
Расставание с актрисой Дарьей Егоровой далось ему очень нелегко. Он впал в тяжелую депрессию.
Была информация о том, что он лечился в психиатрической клинике и даже несколько раз падал из окна третьего этажа.
Появлялись сведения и о том, что ему поставили диагноз - шизофрения.
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