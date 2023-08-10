Пенсионер из США судится с Кэти Перри и Орландо Блумом

Бывший американский военный Карл Уэсткотт сообщил, что приобрел особняк в мае 2020 года и намерен был провести там остаток своих дней.

В середине июля того же года он подписал контракт на продажу своей жилплощади, когда, по его словам, ему "не хватало умственных способностей, чтобы понять природу и вероятные последствия контракта".

В документах, которые он предоставил в суд, указано, что в тот период пожилой человек был в недееспособном состоянии в силу возраста, плохого состояния здоровья из-за неизлечимой болезни Хантингтона и операции, которая длилась 6 часов и была проведена за 7 дней до заключения сделки.

Когда пришел в себя, а было это 23 июля 2020 года, пенсионер обратился в агентство недвижимости, сообщив, что передумал продавать дом, но Кэти Перри и Орландо Блум позднее купили его за 14 200 000 USD.

Известно, что площадь особняка составляет более 660 кв. м, в нем имеется 6 спален и 12 ванных.