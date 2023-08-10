Концерт группы Little Big, запланированный на 12 августа в Ереване, отменен из-за угроз безопасности

Члены группы "Little Big" объяснили отмену своего выступления 12 августа в Армении невозможностью обеспечить отсутствие неприятных инцидентов.

Всем зрителям обещали вернуть средства за приобретенные билеты.

Дело в том, что ранее более 1000 армян подписали обращение в генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении Ильи Прусикина из-за того, что он осквернил христианский крест, применив его в качестве скейтборда.

Ранее сообщалось, что отменено выступление группы "Сансара" в "Ельцин центре" Екатеринбурга, запланированное на 10 августа.