Лужина сообщила, когда в Украине зародилась русофобия

Лариса Лужина в силу профессии часто снималась на территории Украины, часто чувствуя неприязнь к себе со стороны местного населения.

Артистка утверждает, что во времена перестройки и в советское время в ресторан русских в соседнем государстве могли не пустить, а могли не принести заказ.

Актриса отметила, как только узнавали, что пришли "москали", все желание у украинцев обслуживать их улетучивалось.

Лужина даже рассказала анекдот, отражающий отношение жителей Украины к русским: "1961 год, первый полет в космос Гагарина. Мальчик бежит и кричит: "Диду, диду, русские в космос полетели!" Тот спрашивает: "Уси?".