Дочь Успенской Плаксина заявила, что намерена скрывать своего избранника от публики

20:02 2023-08-10

Наследница исполнительницы Любови Успенской Татьяна Плаксина убеждена, что личная жизнь должна быть скрыта от толпы зевак.

Татьяна Плаксина рекомендует коллегам-артистам поменьше посвящать общественность в свои романы.

Откровениями на тему наследница Любови Успенской поделилась в рамках презентации своего нового клипа на композицию "Плечи".

Знаменитость убеждена, что, когда любовь выставляешь на всеобщее обозрение, она улетучивается.

Несмотря на подобную позицию, исполнительница заявила, что готова "поиграть в шоу-бизнес", где интриги и романы - одна из основных  составляющих.

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