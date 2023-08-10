Дочь Успенской Плаксина заявила, что намерена скрывать своего избранника от публики

Татьяна Плаксина рекомендует коллегам-артистам поменьше посвящать общественность в свои романы.
Откровениями на тему наследница Любови Успенской поделилась в рамках презентации своего нового клипа на композицию "Плечи".
Знаменитость убеждена, что, когда любовь выставляешь на всеобщее обозрение, она улетучивается.
Несмотря на подобную позицию, исполнительница заявила, что готова "поиграть в шоу-бизнес", где интриги и романы - одна из основных составляющих.
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