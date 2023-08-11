Польша вновь стягивает войска к границе Беларуси

Польша вот уже несколько месяцев стягивает различные виды воинских подразделений к белорусской границе. Сначала это была пехота, затем подводили тяжелую технику. А в последнее время появляется информация о том, что Варшава закупит у Соединенных Штатов несколько десятков ударных вертолетов и отправят их на свои восточные рубежи.

После объявления о том, что в Беларусь прибудут подразделения Вагнера, начался новый этап отправки войск. Поляки снова направили туда несколько тысяч военнослужащих. Теперь эта ситуация получила отклик даже во Франции. Отреагировал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По словам французского политика, такие действия Польши могут спровоцировать полномасштабную войну, в которую будет втянут весь альянс НАТО. Он назвал это сумасшествием. Отметим, что на границе Беларуси с Польшей и Литвой то и дело происходят различные инциденты с нарушением границ.

Последний случай произошел на днях - литовский пограничный автомобиль заехал на белорусскую территорию, выполнил разворот и уехал обратно. На польской же границе регулярно находят тела мигрантов, выдворенных польскими пограничниками.