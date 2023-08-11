Звезда русской версии сериала Постучись в мою дверь Лиана Гриба выходит замуж

Лиана Гриба, у которой в последнее время все больше главных ролей в российских проектах, вскоре станет супругой своего коллеги, 30-летнего Артема Губина.
Радостной новостью 25-летняя звезда экрана поделилась в соцсетях.
Актриса рассказала, что они с возлюбленным отмечают его день рождения и не только...
Лиана ответила Артему согласием на предложение выйти за него замуж.
Фанаты кинулись поздравлять знаменитостей со знаменательным событием.
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