В Москве сегодня утром прогремел взрыв, нарушивший работу аэропорта во Внуково и столичной больницы № 67

Известно, что ЧП временно ограничил функционирование аэропорта "Внуково".
В настоящее время очевидцы информируют о том, что в районе Москвы-реки упал БПЛА.
Сейчас работа аэропорта восстановлена и все ограничения сняты.
На месте падения беспилотника работают спасатели.
По имеющейся информации, пострадавших нет. Обломки БПЛА найдены вблизи столичной больницы №67. Территория учреждения здравоохранения оцеплена.
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