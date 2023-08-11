В Москве сегодня утром прогремел взрыв, нарушивший работу аэропорта во Внуково и столичной больницы № 67

Известно, что ЧП временно ограничил функционирование аэропорта "Внуково".

В настоящее время очевидцы информируют о том, что в районе Москвы-реки упал БПЛА.

Сейчас работа аэропорта восстановлена и все ограничения сняты.

На месте падения беспилотника работают спасатели.

По имеющейся информации, пострадавших нет. Обломки БПЛА найдены вблизи столичной больницы №67. Территория учреждения здравоохранения оцеплена.