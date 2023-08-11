Вайкуле пришла в восторг от исполнения Галкиным композиции на латышском языке

Музыкальный фестиваль "Рандеву" в Юрмале прошел в последних числах июля текущего года. Мероприятие курировала Лайма Вайкуле.

Во время выступления 69-летней исполнительницы она спустилась в зрительный зал. Она пела композицию "Листья желтые", но на латышском языке.

Не забыла Вайкуле остановиться у кресел Пугачевой и Галкина, который блеснул знанием латышского языка, подхватив куплет известной песни.

В рамках культурного события выступали только те артисты, которые высказались против СВО, среди них Андрей Макаревич, Вера Брежнева, Андрей Данилко, Макс Барских.

В качестве гостей событие посетили Алла Пугачева, Максим Галкин, историк моды Александр Васильев.