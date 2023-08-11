У белорусского дальнобойщика на границе изъяли много денег и сигареты

Как сообщает Таможенная служба Литвы, гражданин Беларуси въехал из Беларуси в Литву через пункт пропуска «Тверячюс» (с белорусской стороны «Видзы») на грузовом автомобиле Scania с полуприцепом и не задекларировал перевозимый товар. В сумке водителя с личными вещами в ходе осмотра были обнаружены контрабандные сигареты.

Выяснилось, что всего было спрятано 46 пачек сигарет с акцизными марками Беларуси. При более детальном осмотре кабины таможенники обнаружили в компьютерной сумке два пластиковых непрозрачных пакета с $40.000. Незаконно ввезенные деньги изъяты, начато досудебное расследование по делу о контрабанде наличных.

Литовская таможня напоминает, что при пересечении внешних границ ЕС обязательно нужно декларировать наличные в сумме более 10.000 евро или в эквиваленте в другой валюте. Заполненную декларацию необходимо предоставить самому без отдельного запроса сотрудника таможни.

При этом сотрудник таможни может потребовать декларирования наличных денег в размере менее 10.000 евро, если подозревает, что эти деньги получены в результате незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег, финансированием терроризма или другими нарушениями закона.