Один из банков позволил белорусам переводить деньги на любую карточку мира с одним условием

Для этого достаточно знать номер мобильного телефона владельца карты. Перевести деньги можно на любую денежную карту, но при этом должно быть выполнено одно условие: карточка должна работать в платежных системах Visa и Mastercard, рассказали в банке.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно активировать его в мобильном приложении iParitet.

В банке отметили, что одно из преимуществ этого сервиса — деньги поступают с карты на карту сразу после перевода.

В iParitet совершить эту операцию можно как на карточки банков резидентов, так и банков нерезидентов.