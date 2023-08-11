Лада Дэнс пожаловалась, что ей трудно вести соцсети после ДТП

Лада Дэнс призналась, что сейчас ей трудно вести соцсети из-за морального состояния, но она благодарна поклонникам за слова поддержки.

Артистка дала обещание, что после того как придет в себя, обязательно расскажет о пережитом в эти дни и о своем состоянии здоровья.

Она отметила, что врачи делают все, чтобы как можно быстрее привести ее в форму.

В аварию знаменитость попала 5 августа, когда ехала на машине такси на территории подмосковного Подольска.