Лада Дэнс пожаловалась, что ей трудно вести соцсети после ДТП

Лада Дэнс призналась, что сейчас ей трудно вести соцсети из-за морального состояния, но она благодарна поклонникам за слова поддержки.
Артистка дала обещание, что после того как придет в себя, обязательно расскажет о пережитом в эти дни и о своем состоянии здоровья.
Она отметила, что врачи делают все, чтобы как можно быстрее привести ее в форму.
В аварию знаменитость попала 5 августа, когда ехала на машине такси на территории подмосковного Подольска.
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