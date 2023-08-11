Шварцнеггер признался, что страдает неизлечимым заболеванием

Это болезнь при которой тяжело читать и писать. О недуге железный Арни написал у себя на страничке в социальной сети.

− Я только что закончил записывать свою аудиокнигу Be Useful. Она выходит 10 октября. Я мог бы рассказать вам, как здорово было сесть и записать свои собственные слова, но правда в том, что я совершенно этого боялся. Вот мой секрет: я ужасно читаю.

В 1950-х годах в Австрии о неспособности к обучению не говорили, поэтому большую часть времени, когда меня просили читать вслух в классе, это было просто катастрофой, и меня шлепали линейкой. Но теперь я знаю, что у меня дислексия.

Шварценеггер пишет, что, когда готовится к фильму, в течение нескольких месяцев перечитывает сценарий, пока не выучит каждую строчку наизусть.