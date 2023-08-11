Сын Жанны Фриске Платон восхитил своего деда по маминой стороне профессиональной игрой на гитаре

15:17 2023-08-11

Кадр из видео, где Платон Шепелев играет на гитаре.

Кадр из видео, где Платон Шепелев играет на гитаре.

Владимир Копылов убежден, что талант к музыке у сына его покойной дочери Жанны Фриске Платона в крови.

Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону 10 лет, но он уже виртуозно играет на гитаре.

Отец мальчика не раз с гордостью делился способностями наследника, выкладывая в Сеть соответствующие ролики.

Дед же Платона Владимир Копылов видео с игрой мальчика на гитаре показывал профессиональным музыкантам, которые высоко оценили способности внука.

Знакомый Копылова, всю жизнь занимающийся музыкой, убежден, что сына покойной Фриске ждет большое будущее в музыке, если он будет продолжать двигаться в нужном направлении.

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