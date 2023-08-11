Альтернативная энергетика все чаще заводит в тупик и выходит боком

Кроме того, в условиях космического вакуума происходит деградация панелей как минимум на 0,5% в год и в конечном итоге они превращаются в обычный космический мусор, который потом будет скапливаться, потому что убирать его буквально некому — нет таких технологий.

Сегодня одна солнечная электростанция способна вырабатывать на пике только 1 гиганта электроэнергии, а уже на следующий год после запуска теряет 5 мегаватт своей мощности. В пересчете на домохозяйства это получается от 1 000 до 5 000. С ветровой энергетикой дела обстоят не лучше.

Один модуль в среднем вырабатывает 250-300 ватт, что очень мало для обеспечения потребностей.

Удивительно, но атомные электростанции считаются экологически чистыми, а кроме того самая чистая радиоактивная зона расположена в… радиусе 50 километров от самих атомных электростанций. Да, они строятся, но мир приходит к выводу, что рано или поздно от них придется отказаться, а атом должен быть заменен солнечными панелями и ветряками.

Сегодня даже Евросоюз, который первым заявил о планомерном переходе на альтернативные источники энергии «дает обратную».

Например, глава компании «50Hertz» Борис Шульц сначала активно восхвалял альтернативную энергетику, а теперь лоббирует интересы продвижения атомной энергетики. И он не одинок.

Крупные аналитические агенства ЕС также заявляют о необходимости сохранения атомных электростанций.

Одно дело потребительский спрос, другое — не совсем понятно, насколько «чище» будут ветряки и солнечные панели в перспективе использования 50-70 лет, ведь они также превратиться в отходы — груды железа, пластика, проводов, линз и многого другого.