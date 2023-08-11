Имя актера, которому досталась роль Альптекина в русской версии турецкого сериала Постучись в мою дверь, озвучено

Альптекин - отец Серкана Болата в турецком оригинале "Постучись в нашу дверь".
В русской адаптации этого персонажа зовут Андрей Градский и он является родителем главного героя Сергея Градского.
Эта роль досталась звезде криминальных боевиков Игорю Жижикину.
Персонаж актера - циничный, но справедливый.
Жижикин признался, что положительно относится к адаптациям, если все снято на высоком профессиональном уровне.
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