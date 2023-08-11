Имя актера, которому досталась роль Альптекина в русской версии турецкого сериала Постучись в мою дверь, озвучено

Беженцы из Украины, обосновавшиеся в Варшаве, обвинили Лободу в поддержке РФ, когда певица привезла им гуманитарную помощь

Светлана Лобода прибыла в самый крупный в Европе центр для беженцев, куда привезла бытовую технику, спортивное снаряжение для детской площадки и другое в помощь своим соотечественникам. Не все были благодарны артистке.