Имя актера, которому досталась роль Альптекина в русской версии турецкого сериала Постучись в мою дверь, озвучено

15:44 2023-08-11

Страсти вокруг русской адаптации турецкого проекта "Постучись в мою дверь" не утихают. Главную женскую и мужскую роль сыграют Лиана Гриба и Никита Волков. Теперь названо имя актера, который будет играть Альптекина.

Альптекин - отец Серкана Болата в турецком оригинале "Постучись в нашу дверь".

В русской адаптации этого персонажа зовут Андрей Градский и он является родителем главного героя Сергея Градского.

Эта роль досталась звезде криминальных боевиков Игорю Жижикину.

Персонаж актера - циничный, но справедливый.

Жижикин признался, что положительно относится к адаптациям, если все снято на высоком профессиональном уровне.

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