Урожай будет крупным и качественным: чем подкормить картошку в августе

Даже в последний летний месяц можно подкормить растения, чтобы улучшить качество корнеплодов. Но чем именно нужно подкормить овощи?

Как отмечают огородники с опытом, в это время лучше использовать жидкие внекорневые средства на основе фосфора и калия. Кроме этого, желательно провести опрыскивание цинком, чтобы укрепить кожуру плодов.

Некоторые дачники рекомендуют для этого использовать раствор на основе бора, чтобы кожура была более плотной, а сами плоды были менее восприимчивы к возможным повреждениям во время сбора урожая или при хранении.

Для этого ботву можно опрыскать слабым раствором из 5 граммов бора и 10 литров чистой воды. При этом сначала препарат лучше развести в небольшой емкости с теплой водой, а потом развести в 10-литровом ведре.