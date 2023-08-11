Дачный эксперт рассказал, какую воду на до брать для полива огурцов, чтобы добиться хорошего урожая

Первое правило - поливать теплой водой, но не выше +25-28 градусов. Если погода прохладная и без солнца, поливы можно делать реже.

Лучше всего брать воду, оставшуюся после дождя. Если такой нет, берем обычную и отстаиваем ее примерно сутки.

Поливать грядки надо утром или вечером, когда нет высокой солнечной активности.

Огурцы считаются хорошо политыми, когда почва под ними влажная на 20 см вглубь.

В воду для полива можно добавить раствор аммиака, чтобы растения укрепляли иммунитет и лучше развивались.

Делать такую подкормку надо раз в 2 недели. Под куст нужно внести литр жидкости.

Поливы должны быть регулярными, без долгих пауз, тогда листья не будут желтеть и сохнуть.

Поливая огурцы холодной водой, вы можете лишиться завязей.