Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец развелись через много лет судебных разбирательств

16:12 2023-08-11

На развод Анджелина Джоли подала в 2019 году, обвинив Брэда Питта в насилии. Далее они делили детей, имущество, конфликтовали на весь мир. Наконец знаменитости пришли к соглашению по всем пунктам и расстались официально.

Издание Intouchweekly информирует, что в деле о разводе голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта наконец поставлена точка.

Процесс расставания голливудских знаменитостей затянулся на годы.

Они не могли прийти к соглашению по вопросу опеки над детьми, которых у них 6.

Поделить совместно нажитое имущество также оказалось делом не из простых.

Особым поводом для споров стала винодельня, которой владели вместе известные на весь мир супруги. В итоге решено, что хозяином этого бизнеса будет Питт, но должен выплатить Джоли за него 250 000 000 USD.

К счастью, по всем остальным пунктам также удалось прийти к соглашению. Анджелину и Брэда связывают теперь только наследники.

Показать следующие комментарии
Фото