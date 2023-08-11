Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец развелись через много лет судебных разбирательств

Издание Intouchweekly информирует, что в деле о разводе голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта наконец поставлена точка.
Процесс расставания голливудских знаменитостей затянулся на годы.
Они не могли прийти к соглашению по вопросу опеки над детьми, которых у них 6.
Поделить совместно нажитое имущество также оказалось делом не из простых.
Особым поводом для споров стала винодельня, которой владели вместе известные на весь мир супруги. В итоге решено, что хозяином этого бизнеса будет Питт, но должен выплатить Джоли за него 250 000 000 USD.
К счастью, по всем остальным пунктам также удалось прийти к соглашению. Анджелину и Брэда связывают теперь только наследники.
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