Рецепт приготовления сыра в домашних условиях: справится даже новичок

16:34 2023-08-11

Сыр это закуска, которую любят многие. Кроме этого, продукт часто выручает, если надо подать закуску или надо приготовить вкусное блюдо.

На литр жирного молока нужно взять килограмм творожного сыра, яйцо, 100 г сливочного масла и чайную ложку соды и соли. Напиток следует в кастрюлю и вскипятить, а потом добавить творог и варить еще три минуты.

Массу надо процедить через марлю.

Масло необходимо растопить и смешать с сыпучими компонентами, а потом добавить в творог. Все это нужно варить еще пять минут, но постоянно надо помешивать содержимое кастрюли.

После этого огонь можно выключить. Взбитое яйцо надо добавить к творогу, перемешать.

Затем заготовку следует переложить в форму и оставить в холодильнике на четыре часа. После этого продукт можно доставать и подавать к столу.

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