Рецепт приготовления сыра в домашних условиях: справится даже новичок

На литр жирного молока нужно взять килограмм творожного сыра, яйцо, 100 г сливочного масла и чайную ложку соды и соли. Напиток следует в кастрюлю и вскипятить, а потом добавить творог и варить еще три минуты.

Массу надо процедить через марлю.

Масло необходимо растопить и смешать с сыпучими компонентами, а потом добавить в творог. Все это нужно варить еще пять минут, но постоянно надо помешивать содержимое кастрюли.

После этого огонь можно выключить. Взбитое яйцо надо добавить к творогу, перемешать.

Затем заготовку следует переложить в форму и оставить в холодильнике на четыре часа. После этого продукт можно доставать и подавать к столу.