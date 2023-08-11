Нарколог Шуров сообщил, что Паша Техник сорвался после 8 месяцев лечения от наркозависимости

Врач-нарколог Василий Шуров отметил, что его пациент Паша Техник "в срыве".

Музыкант выкладывает в Сеть фото, видео в состоянии интоксикации.

Медик отмечает, что для рэпера был разработан целый план лечения, когда его чудом вытащили с того света. Исполнитель был прикреплен к психологу, врачи лечили его, занимались его проблемами.

По словам специалиста, у певца был шанс на нормальную жизнь, но заставлять лечиться его никто не намерен, так как у нас в стране свобода воли.