Нарколог Шуров сообщил, что Паша Техник сорвался после 8 месяцев лечения от наркозависимости

17:16 2023-08-11

Некоторое время назад рэп-исполнитель Паша Техник чуть не отдал Богу душу из-за передозировки запрещенных веществ. Далее последовало лечение на протяжении 8 месяцев, но артист сорвался.

Врач-нарколог Василий Шуров отметил, что его пациент Паша Техник "в срыве".

Музыкант выкладывает в Сеть фото, видео в состоянии интоксикации.

Медик отмечает, что для рэпера был разработан целый план лечения, когда его чудом вытащили с того света. Исполнитель был прикреплен к психологу, врачи лечили его, занимались его проблемами.

По словам специалиста, у певца был шанс на нормальную жизнь, но заставлять лечиться его никто не намерен, так как у нас в стране свобода воли.

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