Бывший избранник Волочковой будет под арестом еще 2 месяца за избиение своей жены до бессознательного состояния

17:33 2023-08-11

Банщик Сергей Кузнецов, известный как экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой, будет находится в тюрьме еще 2 месяца. Суд продлил ему срок пребывания под стражей.

Сергею Кузнецову продлили срок за избиение супруги, о чем информирует 5-tv.ru.

Судебная инстанция приняла решение оставить бывшего Волочковой под арестом еще на 2 месяца. Ранее время его пребывания под стражей уже продлевалось до 14 августа.

В начале мая Кузнецов жестоко избил свою 28-летнюю жену. Мужчина утверждает, что скрыться не пытался, а, поняв, что натворил, тут же вызвал скорую и 2 дня не отходил от возлюбленной в больнице.

На сотрудничество со следствием преступник также пошел.

Точная причина конфликта между мужем и женой не известна, но есть информация, что мотивом стала ревность.

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