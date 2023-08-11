Вайкуле назвала жителей России рабами и невеждами

Лайма Вайкуле заявила, что большинство россиян рабы, невежды и противные люди, которые не имеют права голоса.

Таким образом артистка ответила на хейт со стороны жителей РФ на счет организованного ею музыкального фестиваля "Рандеву" в Юрмале.

Певица заявила, что не хочет тратить время на гадости которые ей пишут русские, уверяя, что не обращает внимания на их негативные отклики.

Она заявила, обращаясь к россиянам, что "вы для меня никто".

Вайкуле убеждена, что, когда все закончится, "эти люди будут стоять все с опущенными головами и противно улыбаться".