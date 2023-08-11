Принца Уильяма и Кейт Миддлтон наделили новыми титулами

Принц Уильяма и Кейт Миддлтон получили от короля Великобритании Карла 3 новые военные должности, о чем сообщает The Telegraph.

Кейт Миддлтон теперь станет главой военно-воздушными силами флота, главой 1-го Королевского драгунского гвардейского полка и Королевским почетным коммодором Королевских ВВС Конингсби.

Принцу Уильяму досталась должность полковника-главнокомандующего Мерсийского полка и Армейского воздушного корпуса и почетного королевского авиационного коммодора RAF Valley.

Не забыл Карл 3 и про свою жену, королеву Камиллу, назначив ту покровителем капелланов Королевской армии.

Принцесса Анна станет теперь замом полковника Королевского полка Шотландии, а герцог Эдинбургский Эдвард полковником-главнокомандующий Королевской драгунской гвардии и гусарского полка.