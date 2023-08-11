Бородина заявила, что успешные мужчины чаще создают крепкие семьи на всю жизнь

По мнению Ксении Бородиной, у успешных мужчин очень часто бывает сильная связь с одной женщиной.
В качестве наглядного примера ведущая привела создателя бренда Ralph Loren.
Американский дизайнер одежды прожил вместе с Рикки-Энн Лоу-Бир уже 57 лет. У них двое сыновей и дочь.
С будущей супругой модельер встретился впервые в клинике на приёме у окулиста, где она работала.
В честь любимой женщины Ральф Лорен назвал одну из сумок и до сей поры считает её своей музой.
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