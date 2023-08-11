Илон Маск сообщил, что ему позволили провести бой с Марком Цукенбергом в эпическом месте

Владелец Tesla Илон Маск и создатель Meta Марк Цукенберг драться будут в Италии.

Этой информацией Маск поделился в Twitter.

Американский миллиардер сообщил, что договорился о месте проведения боя с премьер-министром страны Джорджей Мелони и министром культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Он утверждает, что высокопоставленные чиновники позволили ему драться с Цукенбергом в "эпическом месте на фоне Древнего Рима".