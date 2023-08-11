Мадонна выставила на продажу винодельню в Мичигане за 5 000 000 USD

Виноградник и винодельня куплены родителем Мадонны Сильвио Чикконе более 20 лет назад, о чем сообщает издание Daily Mirror.

Семейство продает семейный бизнес, находящийся на 32 га в сельской местности под названием Саттонс-Бей в Мичигане, за 5 000 000 у.е. (486 000 000 в переводе на российские рубли).

Причины продажи поместья не озвучиваются.

Поместье представляет собой дом в 2 этажа с 5 спальнями, дегустационный зал, винный завод Ciccone, деревянный амбар для проведения торжеств, гараж.

Известно, что Ciccone Vineyard & Winery производит красные и белые вина, отмеченные наградами. Самая дешевая бутылка вина этой марки стоит 19 долларов (приблизительно 1 869 российских рублей).