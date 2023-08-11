«ПСЖ» готов продать Неймара: названа сумма и клуб, в который перейдет бразилец

Источник сообщает, что парижская команда готова вести переговоры с сине-гранатовыми относительно будущего 31-летнего игрока. Неймар ранее уже выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, а затем перешел во французский клуб за рекордные 222 миллиона евро.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость этого нападающего сейчас составляет 60 миллионов евро. Его контракт с «ПСЖ» действует до середины 2025 года.

Прошлый сезон был успешным для Неймара: он забил 18 голов и сделал 17 результативных передач в 29 матчах за «ПСЖ».