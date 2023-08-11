Прокуратура РФ проверяет Панина по поводу призывов к терроризму

19:44 2023-08-11

Московская прокуратура проверяет актера Алексея Панина, проживающего сейчас в Испании, на предмет призывов к терроризму или оправдания этого преступления, призывов к нарушению целостности РФ, а также дискредитации военных сил России.

Сотрудник столичной прокуратуры заявил, что сейчас ведомству поручено проверить Алексея Панина на наличие оснований заведения на него уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ, части 2 статьи 280.1 УК РФ и для привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3.

Представитель правоохранительных органов уточнил, что такую проверку сотрудники прокуратуры Москвы намерены провести до конца августа текущего года. При необходимости она может быть продлена.

Известно, что ранее представители Лиги безопасного интернета требовали проверить Панина после выхода его интервью с Ксенией Собчак.

По словам активистов, в ходе общения с журналисткой артист призывал к развалу России и убийству Владимира Путина.

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