Как победить галловую тлю на смородине: советы бывалых дачников

После таких признаков нужно сразу принимать меры. Вредитель опасен и может погубить урожай.
Раствор для борьбы с тлей делается так: берем 10 л воды, добавляем 3 ст. л. пищевой соды.
Проводим обработку куста, особенно смачиваем низ листа.
Второе средство - ромашка с мылом. Заливаем стакан ромашки литром кипятка и настаиваем сутки.
Все это размешиваем в 10 л воды и вливаем столовую ложку жидкого мыла.
Обрабатываем смородину трижды за сезон. Проводим процедуру вечером или днем, когда нет солнца и ветра.
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