Наследники Бритни Спирс Шон Престон и Джейден находятся в сильном стрессе из-за пожаров на Гавайях

20:00 2023-08-11

Не так давно экс-супруг Кевин Федерлайн увез своих наследников от Бритни Спирс на новое ПМЖ. Сейчас на Гавайях бушуют пожары, из-за которых сильно переживают подростки.

17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден не пострадали при пожарах на Гавайях, но сильно переживают на этот счет.

По имеющимся сведениям, ЧП на острове стало для сыновей Бритни Спирс причиной психологической травмы.

Особенно пострадал от стихийного бедствия район Лахайна на гавайском острове Мауи.

Напомним, что совсем недавно отец мальчиков и бывший муж исполнительницы Кевин Федерлайн перевез их на новое место жительство.

Перед отъездом подростки даже не попрощались со своей знаменитой матерью.

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