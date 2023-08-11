Наследники Бритни Спирс Шон Престон и Джейден находятся в сильном стрессе из-за пожаров на Гавайях

17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден не пострадали при пожарах на Гавайях, но сильно переживают на этот счет.

По имеющимся сведениям, ЧП на острове стало для сыновей Бритни Спирс причиной психологической травмы.

Особенно пострадал от стихийного бедствия район Лахайна на гавайском острове Мауи.

Напомним, что совсем недавно отец мальчиков и бывший муж исполнительницы Кевин Федерлайн перевез их на новое место жительство.

Перед отъездом подростки даже не попрощались со своей знаменитой матерью.