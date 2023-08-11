Цыганова поразила молодостью присутствующих на модном показе

Вика Цыганова удивила всех, появившись на модном показе в историческом особняке в центре Москвы.

Исполнительница выступила здесь как модельер. Также она поразила присутствующих своей молодостью и стройностью. Между тем, в октябре текущего года артистке исполнится 60 лет.

Знаменитость продемонстрировала точеную фигуру в черном обтягивающем платье и лицо без единой морщинки.

Цыганова призналась, что косметолога посещает с 13 лет, по этой причине нечего удивляться, что ее кожа до сих пор излучает молодость и здоровье.