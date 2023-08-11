Луи Каше (Варг Викернес) — основатель Burzum

Варг Викернес — основатель культовой блэк-металлической команды Burzum, и по собственным словам, тогда они пытались быть настолько экстремальными, чтобы их никто не мог слушать.

Будучи носителем дохристианских верований и неоязычества, Варг в той или иной степени оказался замешан в поджогах церквей в Норвегии в 1991—1992 годах.

За решеткой же Варг оказался после того, как заколол ножом Евронимуса, гитариста блэк-метал-группы Mayhem. На суде и до сих пор Варг заявляет, что Евронимус сам намеревался убить его, а действия Варга были самообороной.

Так или иначе, на свободу Луи Каше (имя он поменял в тюрьме) вышел только в 2010 году.