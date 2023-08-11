Старший сын Рудковской Николай на голову перерос своего отчима Плющенко

Яна Рудковская поделилась с поклонниками семейными снимками из Китая.
Известно, что продюсер занимается организацией в КНР ледового шоу, где принимают участие её супруг Евгений Плющенко и их общий наследник Александр.
Старшего сына Николая Рудковская взяла с собой за компанию, чтобы провести время вместе.
Яна выложила в Сеть снимок, где позирует со своими любимыми мужчинами в период экскурсии по комплексу развлечений Universal.
Внимание поклонников знаменитой пары приковал Николай, который перерос Плющенко на голову.
Также большинство интернет-пользователей сошлось во мнении, что старший "ребенок" Рудковской обладает яркой модельной внешностью.
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