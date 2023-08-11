Старший сын Рудковской Николай на голову перерос своего отчима Плющенко

Яна Рудковская поделилась с поклонниками семейными снимками из Китая.

Известно, что продюсер занимается организацией в КНР ледового шоу, где принимают участие её супруг Евгений Плющенко и их общий наследник Александр.

Старшего сына Николая Рудковская взяла с собой за компанию, чтобы провести время вместе.

Яна выложила в Сеть снимок, где позирует со своими любимыми мужчинами в период экскурсии по комплексу развлечений Universal.

Внимание поклонников знаменитой пары приковал Николай, который перерос Плющенко на голову.

Также большинство интернет-пользователей сошлось во мнении, что старший "ребенок" Рудковской обладает яркой модельной внешностью.