Бывалый огородник объяснил, чем кормить свеклу, чтобы сделать ее слаще и увеличить срок хранения

Чтобы свекла уродилась крупной, сочной и сладкой, нужно правильно ее покормить.

В августе свекле не нужны азот, навоз или бродиловка на траве, выбираем другие составы для придания сахаристости.

Подкормите корнеплоды настоем древесной золы. На 10 л воды нужно брать литр золы.

Настаиваем сутки, поливаем посадки. Свекла будет сладкой и крупной.

Обрабатываем с той же целью листья растения борной кислотой. Берем 10 г порошка на 10 л воды. Опрыскиваем ботву.

Для лучшего хранения корнеплодов проливаем растения раствором триходермы.

Она не даст развиться гнилостным бактериям, подавит развитие патогенных грибов. При этом препарат не опасен для человека.