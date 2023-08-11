Мизулина назвала клип Oxxxymiron Лига опасного Интернета лучшим пиаром в истории

Рэп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров - настоящее имя) выпустил композицию с говорящим названием "Лига опасного Интернета".

В клипе певец раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и звезд, с которыми она сотрудничала.

Глава организации Екатерина Мизулина заявила в собственном Телеграм-канале, что рэпер бесплатно прорекламировал ее среди своих фанатов, назвав видео лучшим пиаром в истории.

Трек "Лига опасного Интернета" вышел на Ютубе и за первые 2 часа набрал более 100 000 просмотров.