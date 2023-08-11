Супруга Хайдарова боится возвращаться в РФ из-за угроз в свой адрес

Челюстно-лицевй хирург Александр Вдовин оказался в числе тех, кто обвиняет пластического хирурга Тимура Хайдарова в непрофессионализме.

6 лет назад он "делал" у Хайдарова ягодицы, а теперь они гноятся.

В настоящее время Вдовин требует с коллеги 10 000 000 российских рублей, чтобы исправить "то, что он наделал" в другой клинике.

Александр угрожает жене Хайдарова Светлане Сильваши, что, если денег не будет, то он с ней сделает тоже самое, что происходит сейчас с ним.

По этой причине жена специалиста в области пластической хирургии боится возвращаться в РФ.