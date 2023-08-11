Свои 26 лет Кайли Дженнер встретила в бикини на берегу моря

Кайли Дженнер надела бикини и насладилась купанием в чистой воде в день своего 26-летия.
На одном из снимков модель зачесала назад мокрые волосы, украсив себя двумя золотыми цепочками с увестистыми кулонами и серьгами-пусетами.
Кайли Дженнер надела бикини и насладилась купанием в чистой воде в день своего 26-летия.
На одном из снимков модель зачесала назад мокрые волосы, украсив себя двумя золотыми цепочками с увестистыми кулонами и серьгами-пусетами.
На другом фото красавица сидит на песке, обращая лицо солнцу.
Друзья и фанаты не забыли поздравить Дженнер с днем рождения, а вот теплых слов от актера Тимоти Шаламе, с которым звезда подиума недавно рассталась, не было.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__