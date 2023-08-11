Свои 26 лет Кайли Дженнер встретила в бикини на берегу моря

21:16 2023-08-11

10 августа модели Кайли Дженнер исполнилось 26 лет. Свой день рождения она встретила на берегу моря, порадовав поклонниками снимками в купальнике.

Кайли Дженнер надела бикини и насладилась купанием в чистой воде в день своего 26-летия.

На одном из снимков модель зачесала назад мокрые волосы, украсив себя двумя золотыми цепочками с увестистыми кулонами и серьгами-пусетами.

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    На другом фото красавица сидит на песке, обращая лицо солнцу.

    Друзья и фанаты не забыли поздравить Дженнер с днем рождения, а вот теплых слов от актера Тимоти Шаламе, с которым звезда подиума недавно рассталась, не было.

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