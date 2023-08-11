Лужина раскрыла размер своей песнии

84-летняя актриса Лариса Лужина рассказала, что ее пенсия составляет 60 000 российских рублей.

30 000 рублей - сама пенсия, еще 30 000 - доплата за звание народной артистки с легкой руки мэра Москвы Сергея Собянина.

Знаменитость призналась, что переживает за своих коллег из Питера, глава которого, видимо, считает, что артисты жируют на пенсии.

Примечательно, что последний фильм с участием Лариса Анатольевны "Русь и Ганза. Путь навстречу" вышел в прошлом году, где она сыграла главную роль.