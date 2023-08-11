Поклонников Гарри Поттера призывают не оставлять предметы на могиле Добби во избежание экологической катастрофы

22:47 2023-08-11

Сцена гибели домового эльфа Добби снималась на одном из пляжей Уэльса. Фанаты картины у мемориала Добби стали оставлять последние годы кучу сувениров.

Издание Telegraph сообщает, что Национальный фонд Великобритании призвал поклонников "Гарри Поттера" не оставлять различные предметы на пляже в Уэльсе, где была снята сцена гибели домового эльфа Добби, во избежание экологической катастрофы.

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    Фанаты картины о юном волшебнике создали монумент в честь Добби на пляже Фрешуотер-Уэст-Бич в графстве Пембрукшир в Уэльсе, где снималась 1-ая часть "Гарри Поттер и Дары Смерти".

    Любимый многими персонаж погибает от рук Беллатрисы Лестрейндж.

    В последние годы появилась традиция оставлять различные сувениры около памятника Добби.

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