Издание Telegraph сообщает, что Национальный фонд Великобритании призвал поклонников "Гарри Поттера" не оставлять различные предметы на пляже в Уэльсе, где была снята сцена гибели домового эльфа Добби, во избежание экологической катастрофы.
Поклонников Гарри Поттера призывают не оставлять предметы на могиле Добби во избежание экологической катастрофы
22:47 2023-08-11
Сцена гибели домового эльфа Добби снималась на одном из пляжей Уэльса. Фанаты картины у мемориала Добби стали оставлять последние годы кучу сувениров.
-
Фанаты картины о юном волшебнике создали монумент в честь Добби на пляже Фрешуотер-Уэст-Бич в графстве Пембрукшир в Уэльсе, где снималась 1-ая часть "Гарри Поттер и Дары Смерти".
Любимый многими персонаж погибает от рук Беллатрисы Лестрейндж.
В последние годы появилась традиция оставлять различные сувениры около памятника Добби.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__