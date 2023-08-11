Ланская сообщила, сколько потратила на семейный отдых

Валерия Ланская находится в предвкушении отпуска в Сочи вместе со своей семьей.

На курорт актриса поедет со своим наследников Арсением и мамой - тренером по фигурному катанию Еленой Масленниковой.

За путевку на троих человек знаменитость заплатила 300 000 российских рублей, о чем она сообщила изданию Газета.ру.

Валерия отметила, что нашла интересную гостиницу, расположенную на первой береговой линии с развлечениями, включая собственный аквапарк.

Также в путевку входит система "все включено", билеты на самолет, трансфер.

Ланская не стала скрывать, что, как правило, отдыхает в Крыму, но, видимо, в этом году побоялась посещать полуостров.